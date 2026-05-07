Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimin seçim tarihini değiştirebileceği iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ SEÇİM TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi 13-14 Haziran tarihine ertelemeyi planlıyor. Kongre üyelerinden aidatını ödemeyen kişi sayısının çok olması, Türkiye'nin oynayacağı hazırlık maçı sonrası Chobani Stadyumu'nun zemininin seçime hazırlanması gibi birçok nedenden dolayı mevcut yönetim seçim tarihinin ertelenmesini gündeme getirdi.

BAŞKAN ADAYLARI TARİHİN İLERİYE ATILMASINA KARŞI

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçim tarihinin değiştirilmesini istemediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım cephesi seçimin tarihinde yapılması gerektiğini savunurken Hakan Safi cephesi ise ya belirtilen tarihte ya da değişecekse de öncesinde seçime gidilmesini istiyor.