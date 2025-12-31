İddialara göre Sadettin Saran, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle görüşme yaptı. Sadettin Saran, güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Sadettin Saran'ın aldığı kararı açıkladı. Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı." dedi.

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN'A DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'a ziyaret gerçekleştiren eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kongre kararı alınıp güven oyuyla yola devam edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu gündeme gelmişti. Ali Koç, bu süreçte Sadettin Saran'a destek olurken, aynı zamanda aday olmayacağını da Sadettin Saran'a söylemişti.