İstanbul’da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında dava açıldı. “S SPORT” internet sitesinde yayımlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı öne sürülürken, şüpheliler hakkında 4 Mart 2025 tarihli iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ile birlikte kardeşi Kenan Saran, Emre Eren, Azade Zeynep Haksal ve sanık avukatları katıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.