11 Şubat 2026 Çarşamba
Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceği için sezon sonunu beklemeden karar aldı; 40 yaşındaki İtalyan hoca ile 3 yıllık sözleşme uzatma planlanıyor.

İbrahim Doğanoğlu
Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar sezon sonunu beklemeden alındı.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Süper Lig'de Namağlup

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası göreve getirilen Tedesco, ligde 21. hafta itibariyle yenilgi yüzü görmedi.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Sabah’ın haberine göre, kontratı Haziran 2027’de sona erecek olan 40 yaşındaki Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yapılıyor.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Fenerbahçe Karnesi

Hem saha içi performansı hem de saha dışındaki duruşu ile camianın takdirini kazanan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi

Aynı Tarifeden 3 Yıllık

Başkan Saran, Tedesco ile yaptığı görüşmede, yıllık 4 milyon Euro kazanan hocaya aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilmesi için yönetimle hazırlık yapılmasını kararlaştırdı.

