Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar sezon sonunu beklemeden alındı.
Sadettin Saran, Tedesco için kararını verdi: Sezon sonunu beklemedi
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceği için sezon sonunu beklemeden karar aldı; 40 yaşındaki İtalyan hoca ile 3 yıllık sözleşme uzatma planlanıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'de Namağlup
Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası göreve getirilen Tedesco, ligde 21. hafta itibariyle yenilgi yüzü görmedi.
Sabah’ın haberine göre, kontratı Haziran 2027’de sona erecek olan 40 yaşındaki Tedesco ile sezon sonunda sözleşme uzatma planları yapılıyor.
Fenerbahçe Karnesi
Hem saha içi performansı hem de saha dışındaki duruşu ile camianın takdirini kazanan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Aynı Tarifeden 3 Yıllık
Başkan Saran, Tedesco ile yaptığı görüşmede, yıllık 4 milyon Euro kazanan hocaya aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilmesi için yönetimle hazırlık yapılmasını kararlaştırdı.