Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün mali durumu ve transfer gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Salar, Chobani sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini vurgularken, Lookman transfer sürecine dair yaşananları da paylaştı.

Salar, FB TV’de yaptığı açıklamalarda şunları aktardı:

"Son birkaç gündür ortaya çıkartılan negatif hava, algı ve bilgi kirliliği, bana açıklama yapma gereğini düşündürdü. Anlatılan şeylerin hemen hemen tamamı, amaçlı, Fenerbahçe'nin sportif anlamda çok daha başarılı olduğu bir dönemde, finansal anlamda çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir dönemde, takımın iyiye gidişinin önüne geçmeyi amaçlayan kötü niyetler olduğunu düşünüyorum."

“ÖDEMELERDE HİÇBİR GECİKME YAŞANMADI”

"Ekim 2025 Mayıs-2026 arasındaki Fenerbahçe'nin nakit akış tablosu eksi 190 milyon euro. Biz bunu bilerek geldik. Biz bu süreci yönettik ve 4.5 aylık süreçte ödemelerde hiçbir gecikme yaşanmadı. Bunlar konuşulmazken, suni gündemler yaratılarak alakasız konular camianın önüne seriliyor. Kritik bir maç öncesinde camiayı tekrar kasvetli havaya sokmaya çalışmak, belirli sosyal medya kullanıcılarının zarar vermeye çalıştıkları bir süreç."

“BORCUNUN TAMAMINI TEK SEFERDE KAPATTIK”

"Biz göreve gelmeden önce hep şunu söyledik: Fenerbahçe'nin bir borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin nakit akış problemi vardır.' diye bahsettik. Biz geldiğimiz dönemde bankalara yaklaşık 4,5 milyar TL civarında ana para artı birikmiş faiz borcumuz vardı. Son iki yılda, 2024-25 döneminde bizim bankalara ödediğimiz salt faiz yükü 73 milyon euro. Dolayısıyla bunun çok büyük bir yük olduğunu düşündük. Bu yükten kurtulduğunuz zaman Futbol A.Ş'nin bilançosu gelişecek, biz faiz yükünden kurtulacağız, daha sade daha anlaşılabilir ve daha kudretli bir bilanço haline dönüşecektik. Göreve geldikten kısa bir süre sonra 25 Ekim tarihinde kongre üyelerimizden bu konularda adım atmaya dair yetki aldık. Yine çok kısa bir süre içinde arkadaşlarımızın da katkılarıyla yaklaşık 3 ay sonra sermaye artışını tamamladık. Fenerbahçe'nin sermayesi 5 milyar TL arttı. Biz toplamda 10 milyar liralık sermaye artışı yaparak kulübümüzün bankalara olan borcunun tamamını tek seferde kapattık!"

“FENERBAHÇE'NİN HİÇBİR BANKAYA BİR TEK LİRA BORCU YOKTUR”

"Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin hiçbir bankada hiçbir ipoteği, rehni, temliği bulunmamaktadır. Bütün gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kaldırıldı. Bütün hisselerimizin üzerindeki temlikler kalktı. Bankalar Birliği'nden çıkmadan önce gelirlerimizin yüzde 50'si, bankalara gidiyordu. Şu an Fenerbahçe'nin gelirlerinin tamamı Fenerbahçe'ye akıyor. Orada güzel bir süreç yönetildi. İnce ince, adım adım ve başarıyla tamamlandı. Bu süreci tamamlayamayan halka açık spor kulüpleri de var. Bizden çok önce tamamlayanlar da var. Biz dedik ki, 'Biz geldikten sonra, Fenerbahçe faiz yüküyle yoluna devam etmesin'. Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin hiçbir bankaya bir tek lira borcu yoktur."

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

"Biz yaptığımız işlerin reklamını yapmak değil de dikkat ederseniz kulübümüz sade bir açıklama yaptı. Ama camia nezdinde bunun mutluluğunun yaşanmasını istiyorum. Biz bunları yaparken, bana iletilen yazılar, sosyal medya paylaşımları beni çok rahatsız etti. Bu kadar büyük bir başarı varken bunun tam aksi ve takım bir havaya girmişken, transfer süreci tamamlanmışken, camia bütünleşmişken bunların yapılması hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaştırılmaz. Düz kötülük bu! Camiamız şunu bilsin, Fenerbahçe'nin bugün finansal özgürlüğü, elinden geldiği kadar, olabildiğince sağlanmış vaziyette. Banka borcumuz bulunmamakta, faiz giderimiz bulunmamakta, mevcut şartları buna göre yöneteceğiz."

“CHOBANI ANLAŞMASINI KIRDIRMADIK”

"Hiçbir Chobani anlaşması söylendiği gibi kırdırılmamıştır, ödemesi öne çekilmiştir. İkisi arasında fark var. Bunun çıkış nedeni 8 ay içerisindeki 190 milyon euro negatif nakit akışıdır. Bunun çözümünü farklı finansal yöntemlerle sağlamak zorundasınız. Nakit akışını sağlayamazsanız transfer yasağına kadar varan yaptırımlar uygulanır."

"ATALANTA TEMİNAT MEKTUBU İSTEDİ"

"Lookman transferinde Atalanta teminat mektubu istedi. Fenerbahçe tarihinde ne teminat mektubu vermiştir ne de almıştır. Biz bunu hakaret olarak algıladık. Hangi bankanın itibarı 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü’nden daha yüksektir dedik. Anlatıldığı gibi hafta sonuna denk geldi, teminat mektubunu alamadılar gibi bir durum olmadı. Direkt bu talebi reddettik, tartışılmadı bile. Bu bir prensip bizim için. Bu bir saygısızlıktı, biz de bu saygısızlığa karşı tavrımızı transferden vazgeçerek gösterebilirdik, bunu yaptık."