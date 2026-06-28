Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadıklarını vurgulayan Göktürk, yaşananların yeniden gündeme taşınmasını istemediklerini belirtti.

"GEREKEN CEVABI, GEREKEN YERDE VERDİK"



Toplantıda yaşananlarla ilgili konuşan Göktürk, "Biz, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası bir açıklama yapmadık. Bizim için orada yaşanan orada kaldı. Dolayısıyla bununla ilgili tekrar konuşmuyoruz. Sonrasında da konuşmadık, basına da bir bilgi vermedik. Böyle bir şeyin peşinde değiliz." dedi.

Fenerbahçe'nin gerektiğinde konuşacağını ifade eden Göktürk, "Fenerbahçe'nin bir ağırlığı var. Fenerbahçe konuşması gerektiği zaman konuşur. Ben toplantıda gereken konuşmayı gereken kişiye yaptım. Biz bir açıklama yapmadık. Fenerbahçe gereken kişiye, gerekli cevabı gerektiği yerde verir. Zaten verdi. Dolayısıyla bunun üzerinde tekrar konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TAMAMEN ŞEFFAF BİR YAPIYA SAHİP"

Vergi tartışmalarına da değinen Göktürk, Fenerbahçe'nin halka açık ve tüm mali verileri kamuoyuyla paylaşan bir kulüp olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe, 35 milyon taraftarı olan dev bir camiadır. Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz halka açık, kamuya mal olmuş bir kurumuz. Her şeyimiz şeffaf ve halka açıktır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda üç ayda bir raporlarımızı yayınlıyoruz. Ne kadar vergi ödediğimiz açık ve şeffaftır." diyen Göktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı şirketler bunu beyan etmiyor. O beyefendi bir camiayı temsil etmiyor, bir anonim şirketin patronu. İsterse kendi şirketinin ödediği vergiyi açıklayabilir. Devlet zaten kimin ne kadar vergi ödediğini tek tuşla görüyor. Bunlar popülist söylemler ve biz toplantıda da bunun popülist bir yaklaşım olduğunu ifade ettik."

"BİZİ WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARMAK KİMİN HADDİNE?"



Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönündeki iddialara da yanıt veren Göktürk, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

"Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili'ni WhatsApp grubundan çıkarmak kimin haddine? Kulüpler Birliği bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.