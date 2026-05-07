Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile yarışacak.

ÇAĞRIYI REDDETTİ

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada hiçbir koşulda adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etmişti. Safi’nin, Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına da olumsuz yanıt verdiği ve seçim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR PLANI

Fanatik'in haberine göre, Safi’nin önceliği, marka değeri yüksek bir teknik direktörle çalışmak. Kurmaylarıyla birlikte dünyaca tanınmış isimlerle temas kurduğu, Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola’nın adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

YERLİ ADAY İSMAİL KARTAL

Yerli teknik direktör tercihinde ise Safi’nin tek seçeneğinin İsmail Kartal olduğu ifade edildi. Hakan Safi’nin, başkanlık lansmanında anlaşma sağladığı teknik adam ve en az iki yıldız futbolcuyla birlikte projeyi duyurmayı hedeflediği kaydedildi.