Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı lacivertli camiaya yeni bir transfer müjdesi daha verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştıFenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştıSpor

HAKAN SAFİ: 'MERİH DEMİRAL ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK KARAKTER KOYACAK'

Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." diyerek milli yıldız Merih Demiral ile söz kestiğini duyurdu.

Hakan Safi milli yıldızla anlaştığını duyurdu - Resim : 2

PORTO BAŞKANI ARADI 'NASIL BAŞARDIN?' DİYE SORDU

Ayrıca Luis Suarez transferiyle ilgili de konuşan Safi, "Başkan seçilirsem, Luis Suarez seneye Fenerbahçe forması giyecek! Porto Başkanı Villas Boras aradı; 'Büyük bir iş başardın, ben alacaktım! Nasıl başardın?' dedi." diye konuştu.

Hakan Safi milli yıldızla anlaştığını duyurdu - Resim : 3