Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, sarı lacivertli dernek üyeleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Konuşmasında hem seçim sürecine hem de projelerine değinen Safi, göreve hazır olduklarını söyledi.

'FENERBAHÇE TARİHİ BİR EŞİKTE'

Seçim sürecini stres yerine camiayla buluşma fırsatı olarak gördüğünü belirten Hakan Safi, “Fenerbahçe tarihi bir eşiğe doğru ilerliyor. Biz her gün sahadayız. Türkiye’nin dört bir yanından Fenerbahçelilerle görüşüyoruz. Her duruma hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.

Safi ayrıca, “Fenerbahçe’nin borcu çok diyorlar, korkumuz yok. Fenerbahçe lobi yapamıyor diyorlar, onu da çözeceğiz.” sözleriyle dikkat çekti.

'İŞ DÜNYASINDAKİ TECRÜBEMİ FENERBAHÇE İÇİN KULLANACAĞIM'

Göreve gelmeleri halinde sadece sportif başarıya değil, tesis ve stat yatırımlarına da önem vereceklerini belirten Safi, takım oyununa inandığını söyledi.

Hakan Safi, “İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi artık Fenerbahçe için kullanma zamanı. Fenerbahçe’nin menfaatleri için gereken her kararı tereddüt etmeden alacağım.” dedi.

'DÜNYA YILDIZLARI GELECEK'

Transfer konusunda iddialı açıklamalarda bulunan Hakan Safi, kurulacak kadronun taraftarı heyecanlandıracağını söyledi.

Safi, “Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bana önerilen iki isme ‘Bu beni kesmez’ dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak.” ifadelerini kullandı.

'GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEĞİZ'

Teknik direktör ve futbol yapılanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Safi, isimlerin doğru zamanda açıklanacağını dile getirdi.

Hakan Safi, “Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe’yi ilk yılında şampiyon yapacağız. Gümbür gümbür geleceğiz. Fenerbahçe’nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.