Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasında çıktı. Sarı-lacivertli ekip, konuyla alakalı resmi açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü