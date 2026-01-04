Murat Salar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:

Sportif başarının yanısıra;

Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

- Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz.

- Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.

- Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyouz.

- Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.

Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."