Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında tarihi bir performansa imza attı.
Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligini kapsayan bir ilki gerçekleştirdi.Furkan Çelik
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakip fileleri ilk 45 dakikada tam 5 kez havalandırdı.
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gollerini Mason Greenwood, Vedat Muriqi (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE İLK
Fenerbahçe, ortaya koyduğu ilk yarı performansıyla Avrupa çapında da sezonun ilkine imza attı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu.
Fenerbahçe henüz 4. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçerken, 7 ve 21. dakikalarda Vedat Muriqi farkı üçe çıkardı.
Guendouzi 38. dakikada skoru 4-0 yaparken, ilk yarının sonucunu 45+1'de İrfan Can Kahveci belirledi.
FENERBAHÇE TARİHİNDE 4. KEZ
Fenerbahçe aynı zamanda Süper Lig tarihinde dördüncü kez bir maçın ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertliler daha önce Mart 1989'da Todor Veselinovic yönetiminde Eskişehirspor, Şubat 2009'da Luis Aragones döneminde Hacettepe ve Ocak 2024'te İsmail Kartal yönetiminde Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada 5 gole ulaşmıştı.
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısındaki performansıyla bu başarıyı yaklaşık iki buçuk yıl sonra yeniden tekrarlarken, söz konusu dört maçın son ikisinde takımın başında İsmail Kartal yer aldı.