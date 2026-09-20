Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk 45 dakikayı 5-0 önde kapatarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük ligini kapsayan bir ilki gerçekleştirdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında tarihi bir performansa imza attı.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakip fileleri ilk 45 dakikada tam 5 kez havalandırdı.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 3

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki gollerini Mason Greenwood, Vedat Muriqi (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 4

AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE İLK

Fenerbahçe, ortaya koyduğu ilk yarı performansıyla Avrupa çapında da sezonun ilkine imza attı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 5

Fenerbahçe henüz 4. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçerken, 7 ve 21. dakikalarda Vedat Muriqi farkı üçe çıkardı.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 6

Guendouzi 38. dakikada skoru 4-0 yaparken, ilk yarının sonucunu 45+1'de İrfan Can Kahveci belirledi.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 7

FENERBAHÇE TARİHİNDE 4. KEZ

Fenerbahçe aynı zamanda Süper Lig tarihinde dördüncü kez bir maçın ilk yarısında 5 gol atmayı başardı.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 8

Sarı-lacivertliler daha önce Mart 1989'da Todor Veselinovic yönetiminde Eskişehirspor, Şubat 2009'da Luis Aragones döneminde Hacettepe ve Ocak 2024'te İsmail Kartal yönetiminde Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada 5 gole ulaşmıştı.

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Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu - Resim: 9

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısındaki performansıyla bu başarıyı yaklaşık iki buçuk yıl sonra yeniden tekrarlarken, söz konusu dört maçın son ikisinde takımın başında İsmail Kartal yer aldı.

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