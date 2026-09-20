Fenerbahçe Avrupa'nın 10 büyük liginde bunu başaran ilk takım oldu

AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE İLK

Fenerbahçe, ortaya koyduğu ilk yarı performansıyla Avrupa çapında da sezonun ilkine imza attı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu.