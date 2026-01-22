Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Aston Villa’yı konuk etti.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar Türk bayraklarıyla büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Maça baskılı başlayan İngiliz ekibi Aston Villa 25. dakikada Jadon Sancho’nun golüyle öne geçti.

İlk yarının sonlarına girilirken 42. dakikada Sancho bir kez daha ağları havalandırsa da öncesinde topun hakeme çarpması nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

Fenerbahçe ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı ve devreye 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Talisca maçın en önemli pozisyonlarından birinde 59’uncu dakikada Bizot’a takıldı.

Bu pozisyonun ardından Aston Villa üst üste ataklarla Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Bu bölümde Sancho’nun attığı gol VAR incelemesiyle ofsayt kararı sonrası iptal edildi.

Fenerbahçe oyunun son bölümüne doğru beraberlik için baskısını artırdı ve Kerem Aktürkoğlu ile bir net pozisyon daha yakaladı. Kerem kaçırdığı net fırsatın ardından 75’te golü buldu. Ancak VAR’dan gelen kararla pozisyon öncesinde Duran’ın ofsaytta olduğu tespit edildi. Bu nedenle maçta üçüncü kez gol iptali kararı çıktı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 5 maç sonra yenilen Fenerbahçe 11 puanda kaldı.

Tedesco'nun öğrencileri, son hafta Rumen ekibi Steaua Bükreş ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins

FENERBAHÇE 0-1 ASTON VILLA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Luis Godinho'nun ilk düdüğüyle zorlu maç başladı.

İSMAİL YÜKSEK YERDE KALDI

2' Buendia'nın ayağına basmasının ardından İsmail Yüksek henüz maçın başında sakatlık yaşadı. Kısa süreliğine yerde kalan milli futbolcu sonrasında oyuna devam etti.

FRED UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

10' Fred'in uzaklardan çektiği şutta top Aston Villa kalecisi Bizot'un kucağında kaldı.

Bravo Mert Müldür! Kale çizgisinde çok kritik müdahale! pic.twitter.com/27it0fqnU3 — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026

MERT MÜLDÜR TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

18' Aston Villa kornerden tehdit yarattı. Ceza sahası içerisine gelen ortaya Watkins'in yaptığı kafa vuruşu sonrası Ederson'un uzanamayacağı köşede Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/Dps3xoJhf2 — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026

ASTON VILLA SANCHO İLE GOLÜ BULDU

25' Cash'in ortasında Jadon Sancho arka direkte topu ağlara gönderdi. Aston Villa öne geçti.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-1 ASTON VILLA

Anderson Talisca ile çok net pozisyondan yararlanamadık! pic.twitter.com/YZtTgxkSMw — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026

FENERBAHÇE TALISCA İLE GOLE YAKLAŞTI

59' Oyuna ikinci yarıda dahil olan Anderson Talisca ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya net pozisyonda Bizot'u geçemedi.

ASTON VILLA DİREĞE TAKILDI

62' Matty Cash'in uzaklardan çektiği sert şutta top direkten geri döndü.

EDERSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ

64' Morgan Rogers'ın yay üzerinden vurduğu şutta Ederson topu köşeden çelmeyi başardı.

ASTON VILLA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

65' Aston Villa'nın Sancho ile bulduğu gol VAR'dan gelen ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı.

Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına müthiş sarktı fakat sonunu getiremedi. pic.twitter.com/1wLGNegYMD — TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026

FENERBAHÇE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

66' Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Ancak Bizot üzerine gelen topu çelmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN DE GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

75' Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. Ancak Mert Müldür'ün yaptığı ortada Duran'ın gol pozisyonu öncesi ofsaytta bulunduğunu tespit eden VAR tarafından gol iptal edildi.