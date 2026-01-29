Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı forvet için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, transferin mali şartlarını değerlendirirken resmi teklif konusundaki kararını henüz vermedi.

FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ DEVAM EDİYOR

Atalanta Teknik Direktörü Raffaele Palladino’nun Lookman’a verdiği önem ve kulüp CEO’su Luca Percassi’nin tutumu nedeniyle, olası transferin hangi formülde gerçekleşebileceği şu an için belirsiz. Fenerbahçe'nin Lookman için istekli olduğu aktarıldı.

Öte yandan Lookman ile önceden Galatasaray’ın da ilgisi vardı.

Di Marzo'nun haberine göre, Şimdilik somut bir adım atılmasa da, Türk kulüplerinin Lookman’ı yakından izlemeye devam ettiği belirtildi.