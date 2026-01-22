Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı ağırlıyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te oynanacak dev maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

FENERBAHÇE-ASTON VILLA İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 5 MAÇTIR NAMAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyona Dinamo Zagreb deplasmanında aldığı 3-1’lik yenilgiyle başladı ancak sonrasında oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.

Nice ve Stuttgart’ı tek gollük skorlarla geçen temsilcimiz, Viktoria Plzen ve Ferencvaroş ile berabere kaldı. Son olarak Norveç’te Brann’ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta yıldızlaşan Anderson Talisca’nın performansıyla dikkat çekti.

TALISCA FORMDA

Takımın en üretken isimlerinden Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Domenico Tedesco’nun en önemli hücum silahlarından biri olacak. Brezilyalı oyuncu, son 5 resmi maçta 9 gol atarak form grafiğini zirveye taşıdı. Talisca, sezon genelinde ise 28 resmi karşılaşmada 17 gol kaydetti.

ASTON VILLA ÜST SIRALARDA

İngiliz temsilcisi Aston Villa, Avrupa Ligi’nde 6 maçta topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Unai Emery’nin ekibi, organizasyonda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bologna’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya başlayan Villa, Feyenoord’u deplasmanda 2-0 yendi. Go Ahead Eagles karşısında 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, ardından Maccabi Tel Aviv, Young Boys ve Basel’i mağlup etti.