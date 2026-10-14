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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kritik mücadele öncesinde üç yıldız futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiğini açıkladı.

ASENSIO DİNLENDİRİLECEK, KANTE VE LUKAKU KADRODA

Fenerbahçe, sağlık ekibi ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Marco Asensio'nun tedbir amaçlı Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna alınmadığını duyurdu.

İspanyol futbolcunun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programının da bu kararda etkili olduğu belirtildi.

N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun ise sağlık durumları değerlendirilerek maç kadrosuna dahil edilmelerine karar verildi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kanté ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."