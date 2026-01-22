Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı ağırlıyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.45’te oynanacak dev maçı hakem Luis Godinho yönetiyor.
FENERBAHÇE-ASTON VILLA İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Duran
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins
FENERBAHÇE 0-1 ASTON VILLA CANLI ANLATIM
1' Luis Godinho'nun ilk düdüğüyle zorlu maç başladı.
İSMAİL YÜKSEK YERDE KALDI
2' Buendia'nın ayağına basmasının ardından İsmail Yüksek henüz maçın başında sakatlık yaşadı. Kısa süreliğine yerde kalan milli futbolcu sonrasında oyuna devam etti.
FRED UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
10' Fred'in uzaklardan çektiği şutta top Aston Villa kalecisi Bizot'un kucağında kaldı.
MERT MÜLDÜR TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
18' Aston Villa kornerden tehdit yarattı. Ceza sahası içerisine gelen ortaya Watkins'in yaptığı kafa vuruşu sonrası Ederson'un uzanamayacağı köşede Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
ASTON VILLA SANCHO İLE GOLÜ BULDU
25' Cash'in ortasında Jadon Sancho arka direkte topu ağlara gönderdi. Aston Villa öne geçti.