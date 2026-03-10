Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de santrfor transferi öncelikli konular arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa’da dikkat çeken isimleri radarına aldı.

Kadrosunda Sidiki Cherif dışında doğal santrfor bulunmayan Fenerbahçe’nin, yaz transfer döneminde bu bölgeye mutlaka takviye yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

GÜNDEMDE FİSNİK ASLLANİ VAR

Kosovan Football’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’da forma giyen Fisnik Asllani’yi transfer listesine ekledi.

23 yaşındaki Kosovalı santrforun, sezon başında da sarı-lacivertli kulübün gündemine geldiği ve performansının yakından takip edildiği ifade edildi.

CHELSEA DE TAKİPTE

Haberde, genç golcü için sadece Fenerbahçe’nin değil İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea’nin de devrede olduğu vurgulandı.

1.91 boyundaki santrforun fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği aktarıldı.

BU SEZON 17 GOLE KATKI

Fisnik Asllani, bu sezon Hoffenheim formasıyla lig ve kupada 26 maçta görev aldı. Kosovalı forvet bu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan Asllani’nin Hoffenheim ile sözleşmesi 3,5 yıl daha devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde golcü takviyesi için bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.