Fenerbahçe’de Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgilere göre, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki oyuncunun dizinde ödem tespit edildi. Sabah saatlerinde yeniden muayeneden geçen Asensio’nun, detaylı değerlendirme için ikinci bir MR’dan daha geçeceği bildirildi.

ASENSIO RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığının ciddi olmadığı açıklanan İspanyol yıldız, olası riskleri önlemek amacıyla Kayserispor maçında dinlendirilecek. Fenerbahçe sağlık ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve Asensio’nun sahalara 1-2 hafta arasında dönmesi bekleniyor.