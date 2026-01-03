Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Samsunspor daha önce kulüple ilişkisini fiilen kesen Anthony Musaba ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

KARİYERİ

Kariyerine Vitesse altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, NEJ Nijmegen, Cercle Brugge, Monaco, Heerenveen ve Metz takımlarının formalarını giydi.

2023'te Sheffield Wednesday kadrosuna katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu burada geçirdiği 2 sezonun ardından Samsunspor'a transfer oldu.

Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.