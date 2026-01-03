Fenerbahçe Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı 4.5 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Çubuklu’nun yeni kanadı: Anthony Musaba pic.twitter.com/CQUJwHGpHu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2026

MUSABA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini ve hislerini paylaşan Anthony Musaba şunları söyledi:

“Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede.

Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı. Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe’nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik.

Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi.

Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım.

Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz.”

Fenerbahçe daha önce Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın lisansını çıkarmış ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirmişti.

Ligin ilk yarısında Samsunspor forması giyen 25 yaşındaki Anthony Musaba, çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.