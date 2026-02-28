İki takım arasında bugüne dek oynanan 59 lig maçında sarı-lacivertliler 40 kez galip gelirken, 11 karşılaşma eşitlikle tamamlandı. Antalyaspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Bu mücadelelerde Fenerbahçe 109 gol kaydederken, kalesinde 47 gol gördü.Antalya deplasmanındaki performans
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde 29 kez konuk olarak karşılaştı.
Sarı-lacivertliler bu deplasmanların 15’inde galibiyete uzanırken, ev sahibi ekip 5 maçta kazandı. 9 mücadele ise berabere bitti.
Deplasman maçlarında Fenerbahçe 40 gol atarken, Antalyaspor 25 kez fileleri havalandırdı.Rekabetteki en farklı skorlar
Fenerbahçe’nin en farklı galibiyeti 1996-1997 sezonunda evinde 5-0’lık skorla geldi.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı zaferlerini 5 Şubat 2016’da evinde 4-2 ve 29 Ekim 2012’de deplasmanda 3-1’lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü maç Antalya’da oynandı; 30 Aralık 1984’teki karşılaşmayı Fenerbahçe 4-3 kazandı.
SON 12 MAÇTA YENİLGİ YOK
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde yaptığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.
Bu süreçte 9 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kaldı.
Söz konusu maçlarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 8 gol gördü.
Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 4 Ekim 2019’da deplasmanda 1-0’lık skorla geldi.
SON 7 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANILDI
Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 lig mücadelesini de galibiyetle noktaladı.
Bu galibiyet serisinde 16 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde 3 gol gördü.