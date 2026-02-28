İki takım arasında bugüne dek oynanan 59 lig maçında sarı-lacivertliler 40 kez galip gelirken, 11 karşılaşma eşitlikle tamamlandı. Antalyaspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu mücadelelerde Fenerbahçe 109 gol kaydederken, kalesinde 47 gol gördü.Antalya deplasmanındaki performans

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde 29 kez konuk olarak karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu deplasmanların 15’inde galibiyete uzanırken, ev sahibi ekip 5 maçta kazandı. 9 mücadele ise berabere bitti.

Deplasman maçlarında Fenerbahçe 40 gol atarken, Antalyaspor 25 kez fileleri havalandırdı.Rekabetteki en farklı skorlar

Fenerbahçe’nin en farklı galibiyeti 1996-1997 sezonunda evinde 5-0’lık skorla geldi.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı zaferlerini 5 Şubat 2016’da evinde 4-2 ve 29 Ekim 2012’de deplasmanda 3-1’lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü maç Antalya’da oynandı; 30 Aralık 1984’teki karşılaşmayı Fenerbahçe 4-3 kazandı.

SON 12 MAÇTA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde yaptığı son 12 karşılaşmada mağlup olmadı.

Bu süreçte 9 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 8 gol gördü.

Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 4 Ekim 2019’da deplasmanda 1-0’lık skorla geldi.

SON 7 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANILDI

Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 lig mücadelesini de galibiyetle noktaladı.

Bu galibiyet serisinde 16 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde 3 gol gördü.