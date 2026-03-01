Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA KEREM'İN ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda ve hücum zenginliği açısından bir hayli kısır geçerken; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun bireysel çabalarıyla girdiği pozisyonlar dışında üretmekte zorlandı.

ANTALYASPOR İLK YARININ SONU VE İKİNCİ YARININ BAŞINDA ATTI

Antalyaspor 43’üncü dakikada Ballet’nin hazırladığı pozisyonu Soner Dikmen’in golle sonuçlandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da Van de Streek’in 50’inci dakikada attığı kafa golüyle hızlı başlayan Antalyaspor farkı ikiye çıkardı.

CHERIF'İN GOLÜ FENERBAHÇE'Yİ CANLANDIRDI

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe 63’te Sidiki Cherif’in sahneye çıkmasıyla birlikte geri dönüş için umutlandı.

Bu gole kısa sürede cevap vermek isteyen Antalyaspor 1 dakika sonra net bir pozisyondan yararlanamadı ve maç bir anda gardını düşürerek karşılıklı yumruk savuran iki boksörün mücadelesi gibi iki takımın da orta sahayı hızlı geçerek girdiği pozisyonlarla hareketlendi.

VEYSEL SARI BÜYÜK ŞANSIZLIK YAŞADI

Dakikalar 69’u gösterdiğinde Marco Asensio’nun sağ kanattan yaptığı sert ortada Veysel Sarı topu uzaklaştırmak isterken ters vuruşla kendi kalesine gönderdi.

ASENSIO VE NENE UZATMALARDA GALİBİYET GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTI

Eşitliği yakaladıktan sonra özellikle uzatma anlarında Asensio ve Nene ile öne geçemeye çok yaklaşan Fenerbahçe fırsatları değerlendiremedi ve Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

LİGDE ÜST ÜSTE İKİ BERABERLİK

Geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışı için önemli bir fırsat tepen Fenerbahçe bu kez de Antalya deplasmanında 2 puan bıraktı.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Bu sonuçla puanını 54’e yükselten Sarı Lacivertliler’in lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4 oldu.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Sinik, Ballet, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

ANTALYASPOR 2-2 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Alper Akarsu'nun ilk düdüğüyle Antalyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.

KEREM'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

8' Kerem’in koşu yoluna bırakılan pasta kalesini erken terk eden Cuesta, topu ceza sahası dışına kadar uzaklaştırdı ancak dönüşte ağır kaldı. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci yerini alamadan uzaktan vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı.

ANTALYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

12' Paal'in ceza sahası içerisinde sert şutunda Yiğit Efe kaleye doğru giden topu kafasıyla engelleyerek kornere uzaklaştırdı.

KEREM VEYSEL'İN HATASINDAN DOĞAN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

32' Veysel'in savunmada yaptığı hatada topu kapan Kerem Aktürkoğlu tek başına ceza sahası önüne kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak top, kaleci Julian'ın kucağında kaldı.

ANTALYASPOR SONER İLE ÖNE GEÇTİ

43' Ballet sol kanattan ceza sahası içerisine girerek son çizgide kaleye paralel şekilde topu içeri çevirdi. Ederson'u geçen topu Soner Dikmen boş kaleye gönderdi.

İLK YARI SONUCU: ANTALYASPOR 1-0 FENERBAHÇE

ANTALYASPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

50' Antalyaspor Bünyamin'in ortasına Van de Streek'in yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE CHERIF İLE FARKI BİRE İNDİRDİ

63' Sidiki Cherif kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI

64' Ballet sağ kanattan son çizgiye inerek içeri çevirdi. Storm penaltı noktasında müsait pozisyonda gelişine vurdu. Ancak Ederson son anda topun kaleye girmesini önledi.

VEYSEL KENDİ KALESİNE ATTI: FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI

68' Asensio'nun sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Veysel ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi.

CHERIF'İN ŞUTUNDA CUESTA GOLE İZİN VERMEDİ

83' Cherif tek başına sürüklediği pozisyonda uzaktan sert şutla kaleyi yokladı. Cuesta topu çelmeyi başardı.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE GOLE YAKLAŞTI

90+3' Guendouzi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Asensio kafaı vurdu. Top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

NENE'NİN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

90+6' Dorgeles Nene'nin şutunda top direkten döndü. Bu pozisyon maçın son anı oldu.