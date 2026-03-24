Fenerbahçe’den Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat'ın İspanya'daki performansı yeniden transfer söylentilerini beraberinde getirdi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Amrabat’ın bonservisi için 12 ila 15 milyon euro arasında bir bedel talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun özellikle Dünya Kupası performansıyla değerinin daha da artmasını beklediği ifade edildi.

BETIS GERİ ADIM ATABİLİR

Real Betis yönetiminin ise belirlenen bonservis bedelini yüksek bulduğu aktarıldı. İspanyol ekibinin, bu şartlarda transferi gerçekleştirme konusunda temkinli davrandığı öğrenildi.

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Amrabat ile La Liga ve Serie A'dan birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken yaz döneminde menajerinin Fenerbahçe'ye resmi teklifler getirmesi bekleniyor.

AMRABAT'IN REAL BETIS PERFORMANSI

Sofyan Amrabat, bu sezon Real Betis formasıyla 13 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Orta sahadaki fizik gücü ve oyun disipliniyle dikkat çeken oyuncunun geleceği, sezon sonunda netlik kazanacak.