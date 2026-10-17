Trendyol Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
Alanyaspor: Victor, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonay, Makouta, Baran Ali, Ruan, İbrahim, Hwang, Arda
FENERBAHÇE-ALANYASPOR CANLI ANLATIM
1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Alanyaspor maçı başladı.