Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan genç oyuncularından birisi olan Karşıyaka'nın yıldız adayı Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Transfer döneminde Trabzonspor ve Maribor’un da resmi olarak talip olduğu 19 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi, Sloven ekibinin sözleşme göndermesine rağmen gerçekleşmedi.

U19 Milli Takımı’nda da forma giymeye başlayan Adem için 7 Ocak’ta Karşıyaka yönetimiyle ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi transferde anlaşma sağladı.

Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa’dan 3 kulüp tarafından daha yakından takip edilen Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe, Karşıyaka’ya 2 taksitte 500 bin Euro bonservis ödeyecek ve oyuncunun sonraki transferinden yüzde 25 pay verecek. Sarı-lacivertliler, Adem için gelecek sezon İzmir temsilcisine 3 kiralık genç oyuncu gönderecek; bu oyuncular başka kulüplere satılırsa Karşıyaka transferden yüzde 5 pay alacak.

Ayrıca Karşıyaka, sezon öncesi Fenerbahçe’nin Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki kamp yaparak 100 bin Euro tutarındaki kamp masraflarını karşılamış olacak.