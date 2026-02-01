Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşıyor.
FENERBAHÇE MELİSSA VARGAS'IN DERBİDE OYNAYAMAYACAĞINI DUYURDU
Sporseverler, ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile beşinci sıradaki Galatasaray arasında oynanacak zorlu mücadeleyi heyecanla beklerkerken sarı lacivertli kulüp önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, milli yıldız Melissa Vargas'ın Galatasaray karşısında oynayamayacağı belirtildi.
SARI LACİVERTLİ KULÜP MİLLİ YILDIZIN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle karşılaşmada yer almayacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır.
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."