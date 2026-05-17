Fener Rum Patriği Bartholomeos, çeşitli ziyaretler kapsamında dün Nevşehir'e geldi. İlk olarak Nevşehir Valiliği’ni ve Belediyeyi ziyaret eden Bartholomeos, kentteki programının ikinci gününde ise bu sabah pazar ayinine katıldı.

İstanbul ve Yunanistan’dan gelen bir grup ile birlikte sabah saatlerinde Derinkuyu ilçesine gelen Bartholomeos, Aios Theodoros Trion kilisesinde pazar ayinini yönetti. Ayinde, incilden ayetler okunup, ilahiler söylendi.

Fener-Rum Patriği Bartholomeos, ayin için izin veren İçişleri Bakanlığı ve yerel yöneticilere teşekkür ederek, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Ayin şaraba batırılmış ekmeğin ayine katılanlara ikram edilmesi ile sona erdi.