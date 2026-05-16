Patrik Bartholomeos ve beraberindeki heyet, ilk olarak Nevşehir Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Hüseyin Kök ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyet, Nevşehir Belediyesi’ne geçti.

Belediyede, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılanan Bartholomeos, burada yaptığı açıklamada önemli bir programı duyurdu.

“ÖZEL İZİNLE AYİN YAPILACAK”

Bartholomeos, ilgili bakanlıklardan alınan özel izinle hafta sonu iki ayrı tarihi kilisede ayin düzenleneceğini belirtti. Bu kapsamda:

Aya Todori Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

ayinlerin gerçekleştirileceği yerler olarak açıklandı.

SAMİMİ ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Bartholomeos, belediyede yabancı dil rehberi olarak görev yapan Gülsüm Cantekin’in 10 aylık bebeği Ecem ile yakından ilgilenerek kucağına aldı.

Görüşmelerde karşılıklı hediye takdimi yapılırken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

PROGRAM YARIN DEVAM EDECEK

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Nevşehir programı kapsamında, yarın Derinkuyu ilçesi ve kent merkezinde düzenlenecek ayinlere katılması bekleniyor.