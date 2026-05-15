Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi’nde, bir ailenin hayallerini ve geleceğini karartan bir trajedi yaşandı. Kısadalga'dan Gülseven Özkan'ın haberine göre, aslen Mardinli olan ve bir süre Mersin’de yaşadıktan sonra Ankara’ya yerleşen Daniş ailesi, hafta sonunu kendilerine ait büyükbaş hayvan besihanesinde geçirmek üzere çiftliğe gitti.

"FEN LİSESİNİ KAZANACAĞIM" DİYORDU

Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Mehmet Daniş, çevresinde başarılarıyla tanınan bir öğrenciydi. Yeğeninin kaybıyla sarsılan amca Mehmet Daniş, küçük Mehmet’in büyük idealleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başarılı bir çocuktu, her dönem takdir getirirdi. Hep ‘Sezon sonunda fen lisesini kazanacağım, göreceksiniz’ diyordu. Gözü yükseklerdeydi, babasının işini büyütmeyi hayal ediyordu."

Olay anında babanın dışarıda olduğu, çocukların çığlıklarını duyarak içeri koştuğu öğrenildi. Kamera kayıtlarına babanın panikle içeri koştuğu anlar yansırken, ahır içerisinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği netlik kazanmadı. İçeri giren baba, kızı Amara’nın makinenin başında beklediğini görünce önce kızının yaralandığını sandı ancak yaklaştığında acı gerçekle yüzleşti; oğlu Mehmet makinenin içinde can vermişti.

KAHRAMAN ABLANIN FEDAKARLIĞI: KARDEŞİM YAŞASIN, KOLUM ÖNEMLİ DEĞİL

Kardeşini makineden kurtarmak için hamle yapan 10. sınıf öğrencisi Amara Daniş, bu sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı. Hastanede üst üste ameliyatlar geçiren genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kardeşinin vefatından habersiz olan Amara’nın, hastanede "Kardeşim yaşasın da benim kolum kopsun, önemli değil" dediği öğrenildi. Doktorların tavsiyesi üzerine Mehmet’in ölüm haberi henüz Amara ile paylaşılmadı.

BABA KENDİNİ SUÇLUYOR

Yaklaşık 7 aydır çiftliği kurmak için tek başına çalışan baba Abdullah Daniş’in, yaşanan olay nedeniyle büyük bir suçluluk psikolojisi içinde olduğu ifade edildi. 40-50 büyükbaş hayvanın bulunduğu besihanede işçi çalıştırmadan tüm işleri tek başına yürüten babanın, yaşadığı derin üzüntü nedeniyle konuşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Daniş’in cenazesi, annesinin isteği üzerine Mersin’e götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi. Aile, taziyeleri Mersin’de kabul etmeye devam ediyor.