Son zamanlardaki uyuşturucu operasyonlarında ünlü isimler söz konusu olunca olan biten de dizi izler gibi takip ediliyor. Kim ne açıklama yapmış, kimler ülkeye dönüp ifade vermiş, kimlerin saçında kanında hangi maddeler çıkmış; arkası yarın tadında bir merakla takip ediliyor.

Operasyonların çapı genişledikçe, kamuoyunun ilgisi kadar bilgisi de arttı: Uyuşturucu türleri, kanda ve saçta nasıl tespit edildiği gibi hususlar da gündem oldu.

Ve bu bilgi bazı gerekleri de ortaya çıkardı.

Önlemede başarısızlık

Uyuşturucu meselesi, yıllardır sokak seviyesindeki torbacı operasyonlarıyla geçiştirilen yapısal bir sorun. Ancak ülke genelinde -- özellikle büyük şehirlerin kenar mahallelerinde - maddeye erişimin yaşı giderek düştü. Ortaokul çağındaki çocukların dahi bu maddelere kolayca ulaşabildiği bir ortamda, devletin “suçu önleme politikalarının” etkisiz kaldığı net biçimde görülüyor.

Bu nedenle mesele sadece kullanıcıyı veya taşıyıcıyı hedef almakla çözülemez. Esas olarak sorgulanması gereken, bu sistemin kimler tarafından korunduğu, nasıl beslendiği ve neden bugüne kadar ciddi biçimde sorgulanmadığıdır.

Ayrıca bu mesele sadece ticaretle sınırlı değil. Uyuşturucunun kullanıldığı parti ortamları, yalnızca kişisel yaşamlarla değil, kimi kişilerin bu ortamlar üzerinden güç ve nüfuz kazandığı ilişkilerle de ilgilidir. Son dönemde kamuoyuna yansıyan iddialar, bazı çevrelerde bu maddelerin bir eğlence aracı olmaktan çıkıp, kişiler arası güç kurma ve kurumsal erişim sağlama aracı haline geldiğini gösteriyor.

Bu ilişkiler ağı görmezden gelindiğinde, operasyonların asıl hedefi bulanıklaşır. Soruşturmanın sadece kimlerin ne kullandığıyla sınırlı kalmaması, kimlerin bu yollarla hangi çevrelere, hangi makamlara yakınlaştığı sorusunu da kapsaması gerekir.

Magazinsel boyutun dışındaki gerçekler

Sürecin magazin boyutunda ise kamuoyuna yansıyan bazı kadın figürler üzerinden yürütülen tartışmalar dikkat çekici. Rümeysa gibi isimler üzerinden oluşturulan “femme fatale” anlatısı, ilgi çekici bir senaryo sunarken, asıl yapının sistemsel boyutunu görünmez kılıyor. Toplum, bu kadınları sistemin merkezine koyup suçun kaynağını bireysel tercihlere indirgerken, gücü elinde tutanlar gölgede kalıyor.

Oysa gerçek tablo çok daha karmaşık. Bu ilişkiler, sadece kişisel yakınlıklarla değil, karşılıklı çıkarlarla kuruluyor. Kadınlar burada çoğu zaman araç veya aracı konumundayken, gerçek nüfuzu sağlayan ve yöneten aktörler yine sistemin içinden çıkıyor. Aynı yapının içinde erkekler yokmuş gibi, sistemin çarkını sadece “femme fatale” karakterler döndürüyormuş gibi anlatmak, hem saptırıcı hem de cinsiyetçi bir bakış açısıdır. Gerçekte bu ilişkiler ağı, karşılıklı çıkar temelli ve çok yönlüdür.

Bu yaşananaları salt “femme fatale” anlatısı üzerinden okumak hem suçu bireysel bir ahlaka indirger, hem de asıl gücü elinde tutanları görünmez kılar. Oysa mesele, bir kadının kimle ne yaşadığı değil, o ilişkilerin neden bu kadar sonuç doğurabildiğidir. Kimse, yalnızca bir kişisel yakınlıkla devlet kurumlarına yön vermemeli, medyada manşet belirleyememeli, adalet sürecine etki edememelidir.

Gazeteciliğin, medyanın, hatta devlet kurumlarına erişimin, kişisel ilişkilerle bu kadar kolay yönlendirilebildiği bir yapı varsa, bu sadece bir kişinin davranışlarıyla açıklanamaz. Burada mesele, bireylerin karakterinden çok, kurumların zaafları ve bu zaafların neden görmezden gelindiğidir.