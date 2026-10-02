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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti.

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuçuradi'nin, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İoanna Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi'nden, 1959 yılında ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör olan Kuçuradi, 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kurdu. Kuçuradi, 2003 yılında emekli olana kadar bölüm başkanlığı görevini sürdürdü.

FELSEFE VE İNSAN HAKLARI ALANINDA ÇALIŞTI

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Kuçuradi, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ders vermeye başladı.

Kuçuradi, 1997-2005 yılları arasında üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yürüttü. 1998 yılından itibaren ise merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü'nün başkanlığını yaptı.

ÇOK SAYIDA ESER KALEME ALDI

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, akademik yaşamı boyunca çok sayıda esere imza attı. Kuçuradi'nin eserleri arasında "İnsan ve Değerleri", "İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları", "Adaletin Gerektirdiği Hukuk", "Schopenhauer ve İnsan" ve "Nietzsche ve İnsan" yer alıyor.