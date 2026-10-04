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Kaynak: ANKA

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Akademi, felsefe, hukuk ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı törende Kuçuradi’nin insan hakları alanındaki çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve düşünce dünyasına bıraktığı miras anlatıldı.

“HOCALARIN HOCASIYDI”

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, Kuçuradi’yi “hocaların hocası” olarak nitelendirdi.

Kuçuradi’nin yalnızca bir filozof olmadığını vurgulayan Aksar, felsefeyi yaşamın içine taşıyan, insan olmayı ve insan kalmayı temel bir değer olarak savunan önemli bir düşünür olduğunu söyledi.

Kuçuradi ile 2000’li yılların başında Hacettepe Üniversitesi’nde tanıştığını belirten Aksar, daha sonraki yıllarda birlikte çalışma ve Türkiye’yi uluslararası toplantılarda temsil etme fırsatı bulduklarını anlattı.

Aksar, Kuçuradi’nin insan sevgisine dayanan düşünsel mirasının Maltepe Üniversitesi’nde yaşatılacağını ifade etti.

“KUÇURADİ DEMEK HER ŞEYDEN ÖNCE ÇALIŞMAK DEMEK”

Prof. Dr. Betül Çotuksöken de Kuçuradi ile yaklaşık 30 yıllık Maltepe Üniversitesi, 40 yılı aşkın Türkiye Felsefe Kurumu geçmişleri bulunduğunu söyledi.

Çotuksöken, Kuçuradi’yi şu sözlerle anlattı:

“Kuçuradi demek, bana göre her şeyden önce çalışmak demek. Daha geçen hafta bile dersiyle ilgili konuştuk; pazartesi akşamları verdiği ‘İnsan Hakları: Kavram ve Çeşitleri’ başlıklı dersi için konuştuk. Her şeyden önce çalışmak demek gerçekten. Vazgeçmemek demek, inatçı olmak demek... Sözleri arasına bunu da sıkıştırırdı hoca. Örgütlemek demek, kurumsallaştırmak demek. Her zaman amaç koymak ve amacından hiçbir şekilde ödün vermemek demek.”

Kuçuradi’nin insan hakları anlayışına da değinen Çotuksöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsana, insanın değerinin bilgisiyle yönelmek demek, ayrımcılık yapmamak demek. Verdiği sözü mutlaka tutmak. Karşısındaki kişinin potansiyelini keşfetmek ve destek vermek, yol açmak demek. İnsanı, türevi ve kişi olarak değerlerinde, etik değerlerinde yakalamak demek. İnsan haklarını etik ilkeler olarak çözümlemek demek. İnsana güvenmek, insandan hiçbir şekilde umudu kesmemek demek.”

İOANNA KUÇURADİ YAŞAM MERKEZİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köroğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi” projesi hazırladıklarını açıkladı.

Projeyi temel atma töreninde Kuçuradi’ye sürpriz olarak duyurmayı planladıklarını belirten Köroğlu, bunun gerçekleştirilemediğini ancak merkezin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

“İNSAN YALNIZCA İNSAN OLDUĞU İÇİN DEĞERLİDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da Kuçuradi’nin insan hakları anlayışına vurgu yaptı.

Kuçuradi’nin “İnsan yalnızca insan olduğu için değerlidir” sözünü hatırlatan Aslan, insan haklarının yalnızca aynı düşünceyi paylaşan kişiler için değil, farklı görüşteki insanlar için de savunulması gerektiğini belirtti.

Aslan, “Bazı insanlar gider ama düşünceleri yaşamaya devam eder. Bazı hocaların dersi ise bir ömür boyu sürer, asırlara yayılır. İoanna Kuçuradi Hocamızın dersi bundan sonra da devam edecek bütün dünyada” dedi.

“DEVAM ET’İ ÖĞRETTİ”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülriz Uygur ise Kuçuradi’nin yaklaşık 40 yıldır hayatında olduğunu belirterek, öğrencilikten başlayan ilişkilerinin zaman içerisinde arkadaşlığa ve akrabalığa dönüştüğünü anlattı.

Kuçuradi’nin hukuk fakültelerinde insan hakları ve etik eğitiminin yaygınlaşmasına öncülük ettiğini belirten Uygur, “İlk mottomuz hocayla beraber ‘Erdem sahibi olmadan hukukçu olunmaz’dı” ifadelerini kullandı.

Uygur, Kuçuradi’nin kendisine “Devam et” anlayışını öğrettiğini belirterek, İoanna Kuçuradi Müzesi’nin hayata geçirilmesi için de çalışacaklarını söyledi.

KABOĞLU’NDAN “KUÇURADİ ARAMIZDA” ÖNERİSİ

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da Kuçuradi ile birlikte yürüttükleri insan hakları çalışmalarını anlattı.

Kuçuradi’nin çalışmalarının genç kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Kaboğlu, onun adına daha önce hazırlanan “Çağın Olayları Arasında” kitabının yeniden basılmasını ve “Kuçuradi Aramızda” adıyla yeni bir kitap hazırlanmasını önerdi.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.