Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, katıldığı bir etkinlikte Süper Lig ve Fenerbahçe derbileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbileri ve Kadıköy'deki şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Melo, derbilerin dünya çapında önemine vurgu yaptı ve rakibin şampiyonluğu "bütün sene kutlardı" dedi.
Şampiyonluk Yolunda Gidiyoruz
Süper Lig’deki rekabete değinen Melo, “Son düzlükteyiz, şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim için olmazsa olmaz 3 puandı. Alınan 3 puan çok çok önemliydi. Biraz acı çekmiş olabiliriz ama kazanan biz olduk. Biz emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz” dedi.
Derbilerin Önemi
Melo, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Ben derbileri hep farklı bir gözle baktım ama Türkiye’ye geldikten sonra buradaki insanların bu maçlara bakış açısı beni daha da motive etti. Derbilerde aldığın her galibiyet sanki bir kupaya bedelmiş gibi. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Büyük Bir Anlam İfade Ediyor
Eski orta saha oyuncusu, “Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal bir derbi değil; dünya çapında tanınan bir derbi. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor” dedi.
Kadıköy’deki Şampiyonluk
Kadıköy’de Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluk hakkında konuşan Melo, “Kadıköy’deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyorlardı” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kariyerinden Notlar
42 yaşındaki Felipe Melo, Galatasaray’da 2011-2012 ve 2015-2016 sezonları arasında forma giydi. Kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.