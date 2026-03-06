Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş derbisi için eski takımına başarı dileklerinde bulundu.

FELIPE MELO: 'BEŞİKTAŞ İLE OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA HER ZAMAN ÖZEL HİSSETTİM'

Melo paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol kariyerim boyunca en fazla gol attığım rakip Beşiktaş oldu. Bunun en önemli nedeni, Beşiktaş’a duyduğum büyük saygıydı. Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum. Galatasaray taraftarına ilk görüşte aşık oldum ve bu sevgi asla bitmeyecek. Ancak Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçlarda da kendimi her zaman özel hissettim. Bu rekabetin tarihinde yer aldığım için çok mutlu oldum. Futbolcu kardeşlerime yarının tadını çıkarmalarını diliyorum. Elbette yarın kalbim sarı-kırmızı ile atacak ve umuyorum ki o özel atmosferden üç puanla ayrılacağız, En büyük Cimbom!"