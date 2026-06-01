Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan ve sarı kırmızılı kulüple sıkı bir bağ kuran eski Brezilyalı yıldız Felipe Melo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MELO NEYMAR'A GALATASARAY FORMASI HEDİYE ETTİ

Rio de Janeiro'da Brezilya Milli Takımı'nı ziyaret eden Melo, yıldız isim Neymar Jr.'a Galatasaray'ın bu sene satışa sunduğu retro formasını hediye etti.

PAYLAŞIMA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Melo paylaşımında, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar Melo'nun bu paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.