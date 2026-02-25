Galatasaray ile Juventus arasında Torino'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi sarı kırmızılı kulübün unutulmaz oyuncularından Felipe Melo dikkat çeken yorumlarda bulundu.

MELO: 'RONALDO'LU JUVENTUS FARKLIYDI'

Suudi Arabistan basınından WinWin'e konuşan Brezilyalı eski futbolcu, "Juventus'a karşı deplasmanda oynamak her zaman çok zordur. Ancak Atletico Madrid'e karşı geri dönen Juventus ile Galatasaray'a karşı kazanmak için mücadele edecek Juventus arasında bir fark vardır ve bu farkın adı Cristiano Ronaldo'dur. Cristiano Ronaldo'lu Juventus farklı bir Juventus'tur ve Cristiano Ronaldo'suz Juventus bambaşka bir Juventus'tur." dedi.

'TORİNO'DA İŞLER KOLAY OLMAYACAK'

Melo karşılaşmaya dair ayrıca şunları söyledi:

"Maçın zor geçeceğinden eminim, ancak Galatasaray'ın Torino'dan çıkma potansiyeli yüksek. Galatasaray'ın gerçekten yetenekli oyunculara sahip mükemmel bir kadrosu var, sizin de belirttiğiniz gibi, ayrıca Yunus Akgün ve Lucas Torreira gibi çok iyi oynayan başka oyuncular da var. Takımda çok sayıda yetenekli oyuncu bulunuyor. Evlerinde 5-2'lik galibiyet büyük bir başarıydı, ancak elbette henüz her şey bitmedi ve Torino'da işler kolay olmayacak."