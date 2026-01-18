Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Felipe Augusto, ilk yarıda harika bir kafa golüyle skora eşitliği getirmişti.

FELIPE AUGUSTO: 'HOCAMIZLA BERABER KAFA VURUŞLARINA ÇOK ÇALIŞTIK'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Augusto, "Takıma katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. İlk geldiğim andan itibaren hocamız beni tatlı dille eleştirdi. 'Uzun boylusun, kafa golleri atman lazım' derdi. Hocamızla beraber kafa vuruşlarına çok çalıştık. Kafa vuruşuna çalışarak sonucunu görmek beni ayrıca çok mutlu etti.” diyerek attığı golü teknik direktör Fatih Tekke'ye ithaf etti.

TRABZONSPOR'DA 20 MAÇTA 10 GOL ATTI

Sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 20 maçta 10 gol kaydetti.