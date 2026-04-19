Trabzonspor’un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü kaydeden Felipe Augusto, karşılaşma sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.

FELIPE AUGUSTO: 'KONUŞMANIN KOLAY OLMADIĞI BİR ANDAYIZ'

Felipe Augusto, son dakikada gelen beraberlik golünün ardından yaşanan hayal kırıklığını dile getirerek, “Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu.” dedi.

'3 PUANI GOLÜMLE DEĞİŞTİRİRDİM'

Karşılaşmada fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, bireysel sevincin ön planda olmadığını belirterek, “Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştirim. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Felipe Augusto, tribünlerin duygusunu hissettiğini söyleyerek, “Taraftarımızın golü attığımızda ne kadar mutlu olduğunu ve golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki onları buradan mutlu gönderelim.” dedi.