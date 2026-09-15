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Kaynak: İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde sağlık durumu nedeniyle ileri tedaviye ihtiyaç duyulan 53 yaşındaki Z.Ö., hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edildi.

Z.Ö., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından hastanın felç ve inme şüphesi nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya nakledilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Z.Ö., hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye ulaştırıldı. Malatya'ya sevk edilen Z.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.