Hakkari’nin Derecik ilçesinde yaşayan Tahir Sönmez’e, daha 18 yaşındayken başvurduğu bir sağlık kuruluşunda Werner sendromu teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle 2018 yılında tiroit ameliyatı da geçiren Sönmez, bir süre sonra vücudunun sağ tarafında felç gelişmesi üzerine yeniden sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Baş ağrısı ve vücudundaki güçsüzlük şikâyetleriyle Hakkari Devlet Hastanesi’ne başvuran Sönmez’in beyninde yapılan tetkikler sonucunda tümör tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer İkbal Gülsever ve ekibi tarafından ameliyata alınan hastanın beynindeki tümör, 4 saat süren başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Doktor Gülsever, gazetecilere, hastanın 45 yaşında olmasına rağmen 70-80 yaşında göründüğünü söyledi.

Bir ay önce sağlık sorunlarından dolayı hastaneye başvuran hastanın beyninin motor ve güç merkezine yakın noktasında büyük bir kitle gördüklerini belirten Gülsever, şöyle konuştu:

"Bu hastalık nedeniyle katarakt, şeker, kemik erimesi ve enfeksiyon durumları gözükebiliyor. Hastamızın sağ tarafı felçli ve bir hareketi yoktu. Bu hastamız aynı zamandan 2018 yılında tirioid ameliyatı olmuştu. Oldukça nadir gözüken bir hastalıktır. Mesleki hayatımda ilk defa görüyorum bu hastalığı. Yaklaşık bir hafta önce Hakkari Devlet Hastanesi'nde hastamızı ameliyata aldık. Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde kullanılan ileri teknoloji cihazlarla mikroskop, nöromonitörizasyon ve kortikal haritalama eşliğinde, beyin dokusuna zarar vermeden tümörü başarıyla çıkardık. 4 saatlik ameliyat sonrası kitle etkisi ortadan kalktı. Hasta yavaş yavaş yürümeye başladı ve kas gücü geri geldi. Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Sönmez kısa süre içinde taburcu edilecek."

Tahir Sönmez ise sağlığına kavuşmasında emeği geçen Gülsever ve sağlık ekibine teşekkür etti.