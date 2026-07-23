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Küresel iklim krizinin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları ve düşük nem, ormanları adeta bir poyraz kutusuna dönüştürüyor. Yetkililer, yangınların %90’a yakınının insan ihmali ve dikkatsizliğinden çıktığını belirterek, hayati tedbirlerin zaman kaybetmeden uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Orman yangınlarını engellemenin en etkili yolu, yangının çıkmasına neden olacak etkenleri ortadan kaldırmaktır. Vatandaşların günlük hayatta dikkat etmesi gereken başlıca hususlar şunlar:

ATEŞİ SINIRLAYIN

İzin verilen mesire alanları dışında kesinlikle mangal, semaver veya kamp ateşi yakılmamalıdır.

Araç seyir halindeyken dışarıya kesinlikle izmarit atılmamalı; doğada mercek etkisi oluşturarak yangın çıkaran cam ve plastik atıklar toplanmalıdır. Tarım alanlarında anız yakılması veya bahçe temizliği artıklarının tutuşturulması kesinlikle engellenmelidir.

ARAÇ PARKINA DİKKAT

Sıcak havalarda araçlar, egzoz ısısının kuru otları tutuşturma riskine karşı yüksek otların üzerine park edilmemelidir.

Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve müdahale hızını artırmak için ise şu adımlar öne çıkıyor:

EMNİYET ŞERİTLERİ OLUŞTURULMALI

Ormana komşu evlerin etrafındaki 10-15 metrelik yarıçapta bulunan kuru ot ve çalılar temizlenerek tampon bölge oluşturulmalıdır.

İHA’lar ve termal kameralarla riskli bölgeler 7/24 taranmalı, erken müdahale için orman içlerindeki yangın havuzlarının sayısı artırılmalıdır.

Ormanlık alanlarda görülen en ufak bir duman veya şüpheli durum karşısında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmak, büyük felaketlerin önüne geçmedeki en kritik adımdır.