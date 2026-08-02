Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yanıklar Mahallesi Karakız mevkisinde, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları yürüten firmaya ait kamyonet üzerindeki jeneratör, iddiaya göre alev aldı.
ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI!
Alevler kısa sürede kamyoneti sararak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye orman, itfaiye, jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
YANGIN YOĞUN ÇABALAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!
Ekiplerin, havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleler sonucunda, yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.