Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yanıklar Mahallesi Karakız mevkisinde, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları yürüten firmaya ait kamyonet üzerindeki jeneratör, iddiaya göre alev aldı.

Felaket felaketi doğurdu: Kamyonetteki yangın ormanı da yaktı - Resim : 1

ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI!

Alevler kısa sürede kamyoneti sararak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye orman, itfaiye, jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Felaket felaketi doğurdu: Kamyonetteki yangın ormanı da yaktı - Resim : 2

YANGIN YOĞUN ÇABALAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ!

Ekiplerin, havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleler sonucunda, yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.