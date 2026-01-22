Reklam tanıtımının kampanyası için İstanbul Boğazı'na koşan ünlü şarkıcı Fedon denize atlamadan önce Boğaz'da balık tuttu. Havanın buz gibi olduğu zamanda atkı ve beresiyle denize atladı.

"KIŞ SEZONUNU DA BEN AÇACAĞIM"

İstanbul Boğazı'nda denize giren şarkıcı, "Kendime göre artık kış mevsiminin de misyonunu üstlendim. Kış sezonunu da ben açacağım" dedi. Yazın Bodrum'da denize girerek sezonu başlatan Fedon, "Neden İstanbul Boğazı'nı tercih ettiniz?" sorusuna, "Kışın gelişini İstanbul Boğazı'ndan hissediyoruz. Hava olsun diye denize girmiyorum. Yazın sudan çıkmıyorum. Kışın için deniz tercihim de İstanbul Boğaz'ı" yanıtını verdi.

“80 YAŞINDAYIM VE MUTLUYUM”

Mutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "En iyi ve mutlu olduğum yıllarım. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Dizi, sinema, reklam ve belgesel teklifleri var. Kitabım çıkıyor. Kendi hayatımı yazdım. 80 yaşındayım ve mutluyum" açıklamasını yaptı.

“2-3 KİŞİ DIŞINDA MÜZİK BİTTİ”

Rap ve yapay zeka şarkıları için Fedon, "Şimdi, 'Adam ihtiyarladı laf atıyor' diyecekler. Bana son dönemde aklınızda kalan bir parça söyleyin? 2-3 kişi dışında müzik bitti. Azer Bülbül, Ümit Yaşar, Müslüm Gürses, Tarkan, Ebru Gündeş ve Sibel Can dinliyorum. Doğdum Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer vardı, halen aynı isimler var. Tüketim var, üretim yok. 40 yıllık şarkıcıyım dört albüm yaptım. İnsan kendini yenilemek peşinde olacak.