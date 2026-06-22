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Kaynak: AA

1987-2006 yılları arasında Fed Başkanlığı görevini yürüten Greenspan’ın, 100 yaşında Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Greenspan’ın eşi, gazeteci Andrea Mitchell, eski başkanın Washington’daki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mitchell, eşini “ABD ekonomisini onlarca yıl boyunca şekillendiren dev bir isim” olarak tanımlarken, onun hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde kritik rol oynadığını vurguladı.

Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Mitchell, Greenspan’ın yalnızca ekonomi dünyasında değil, özel hayatında da derin izler bıraktığını belirterek, “Zekası ve nezaketiyle hatırlanacak” dedi.

Greenspan’ın 1996 yılında piyasalardaki aşırı değerlenmeyi tanımlamak için kullandığı ve finans literatürüne giren “irrasyonel coşku” ifadesine yapılan atıf ise dikkat çekti.

11 Ağustos 1987’de Fed Başkanlığı görevini devralan Greenspan, art arda beş dönem görev yaparak bu pozisyonda en uzun süre kalan isimlerden biri oldu. Dört farklı ABD Başkanı tarafından göreve getirilen Greenspan’ın görev süresi 31 Ocak 2006’da sona ermişti.

Küresel finans tarihinde iz bırakan Greenspan’ın vefatı, yalnızca bir dönemin sonu değil, aynı zamanda ekonomi politikalarının şekillendiği uzun bir sürecin de kapanışı olarak değerlendiriliyor.