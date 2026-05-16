Federal Reserve, başkanlık görev süresi sona eren Jerome Powell’ın, yeni başkan göreve başlayana kadar geçici olarak görevini sürdüreceğini duyurdu.

Fed tarafından yapılan açıklamada, Kevin Warsh’un yemin ederek göreve başlamasının beklendiği belirtilirken, geçiş sürecinde Powell’ın geçici başkan olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, görevdeki başkanın geçici olarak görevine devam etmesinin daha önceki başkan değişimlerinde de uygulanan bir yöntem olduğu ifade edildi.

WARSH’UN ADAYLIĞINI TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta Kevin Warsh’u Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı. ABD Senatosu ise 13 Mayıs’ta Warsh’un adaylığını onayladı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.