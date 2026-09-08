İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın 1888 yılında yayımlanan masal kitabı Mutlu Prens ve Diğer Öyküler içinde yer alan eser, çocuk edebiyatının sınırlarını aşarak her yaştan okurun kalbine dokunmayı sürdürüyor. Zamanının toplumsal eşitsizliklerine ve duyarsızlığına karşı güçlü bir eleştiri niteliği taşıyan bu eser, aradan geçen yüzyıllara rağmen güncelliğini koruyor.

Hikaye, şehrin en yüksek noktasında, üzerindeki altın yapraklar ve mücevherlerle ihtişamla parlayan "Mutlu Prens" heykeliyle başlar. Yaşarken sarayın duvarları ardında acılardan habersiz olan prens, öldükten sonra bu heykele dikilir ve şehrin tüm sefaletini, açlığını ve çaresizliğini yukarıdan görmeye başlar. Şehrin mülksüzlerinin acısına dayanamayan prens, gözlerindeki saf yakutları, kılıcındaki mücevherleri ve üzerindeki altın varakları, Mısır’a göç etmek üzere olan küçük kırlangıç aracılığıyla yoksul insanlara dağıttırır.

FEDAKARLIĞIN SİMGESİ

Eserin merkezindeki kırlangıç karakteri, bireysel çıkarlarını bir kenara bırakarak başkaları için fedakarlık yapmanın simgesi haline gelir. Kışın soğuğuna boyun eğerek prensin yanında kalmayı seçen kırlangıç ve üzerindeki tüm serveti kaybeden kurşun heykel, toplumun gözünde "değersiz" görülse de, hikayenin sonunda şehrin en kıymetli iki varlığı olarak ölümsüzleşir. Wilde, bu trajik ama bir o kadar da umut dolu finalle, gerçek mutluluğun ve zenginliğin maddiyatta değil, vicdani sorumlulukta ve fedakarlıkta yattığını vurgular.

Bugün hâlâ tiyatro oyunlarına, animasyonlara ve ders kitaplarına konu olan Mutlu Prens, modern tüketim toplumunun bireyselleşen insanına ayna tutmaya devam ediyor. Eser, dış görünüşün aldatıcılığını ve yardımlaşmanın evrensel gücünü hatırlatan sarsıcı bir başyapıt olmayı sürdürüyor.