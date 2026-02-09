Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 619,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 24.890 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 primle 10.405 puanda işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 8.290 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,8 yükselişle 18.090 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 ise yüzde 1,1 artışla 46.361 puana ulaştı.Şirketlerin yapay zeka yatırımlarını artıracağına yönelik açıklamaları sonrası çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş, küresel piyasalarda risk iştahını güçlendirdi.

Ayrıca yapay zeka ürünlerine yönelik talebin canlılığını koruması da hisse senetlerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.Bu olumlu hava içinde jeopolitik gelişmeler de yakından izlenmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.Öte yandan Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı mal veya hizmet alan ülkelere ek gümrük vergisi getirilmesini sağlayan başkanlık kararnamesini imzaladı.Kararname uyarınca, ABD'nin bu ülkelerden ithal ettiği ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.İran gündeminin yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya'nın petrol ihracatını hedefleyen yeni bir yaptırım paketi hazırladı; bu paket denizcilik hizmetleri yasağı ile birlikte bankaları, kripto işlemleri ve gölge filosunu da kapsıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin detaylarını açıkladı."Yeni yaptırım paketi, enerji, finansal hizmetler ve ticareti kapsıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, "Enerji konusunda, Rus ham petrolü için tam bir denizcilik hizmetleri yasağı getiriyoruz. Bu, Rusya'nın enerji gelirlerini daha da azaltacak ve petrolü için alıcı bulmayı daha da zorlaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.Analistler, günün devamında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksinin izleneceğini vurguladı.