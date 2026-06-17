Küresel finans piyasaları, Fed’in politikası kararına kilitlenmiş odaklandı. Beklenen açıklama, yeni yönetimin ilk toplantısı sonrası geldi. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.
Küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası Federal Reserve, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bıraktı.
Yeni başkan Kevin Warsh liderliğinde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeme kararı aldı.
YIL SONU FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Karardan sonra piyasaların odağı, yılın ilerleyen dönemlerinde olası faiz indirimi ihtimaline çevrildi. ABD’li büyük bankaların tahminleri, yıl sonuna doğru bir gevşeme adımı gelebileceği yönünde şekilleniyor.