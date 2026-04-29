Fed, İran savaşı kaynaklı maliyet artışlarının enflasyonu hızlandıracağı beklentisiyle politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında sabit tuttu. Karar 4'e karşı 8 oyla alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde faiz kararının yanı sıra başkanlık süreci de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oylamada 13 Cumhuriyetçi üyenin tamamının desteğini alırken, 11 Demokrat üye aleyhte oy kullandı.

Demokrat üyeler, Warsh’ın politika belirlerken başkanın taleplerinden bağımsız hareket edeceğine dair verdiği taahhütlere şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

Jerome Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle Warsh’ın adaylığı Senato’nun onay sürecine doğru ilerliyor.